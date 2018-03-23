HABER

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 20:40 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, otomobilin 3 tekerlekli motosiklete çarpması sonucu Cavit Çakır (55) yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, otomobilin 3 tekerlekli motosiklete çarpması sonucu Cavit Çakır (55) yaşamını yitirdi.
Kaza akşam saatlerinde, Hürriyet Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil yolda ilerleyen Cavit Çakır idaresindeki 3 tekerlekli motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet paramparça olurken, Cavit Çakır yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekibi Cavit Çakır'ın öldüğünü belirledi. Cavit Çakır'ın cenazesi Karasu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 gündür aranıyordu! Cesedi bakın nerede bulundu

12 gündür aranıyordu! Cesedi bakın nerede bulundu

Okulda şok olay! Müdürü sırtından bıçakladı

Okulda şok olay! Müdürü sırtından bıçakladı

İlginç olay! Kedi hayvan barınağına girdi, 14 koyun öldü

İlginç olay! Kedi hayvan barınağına girdi, 14 koyun öldü

Okul önünde vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü

Okul önünde vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.