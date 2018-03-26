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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 13:38 | Son Güncelleme

Sivas’ta otomobilin çarptığı üç tekerlekli engelli aracın motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, saat 12.00 sıralarında Şeyhşamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Sivas’ta otomobilin çarptığı üç tekerlekli engelli aracın motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Şeyhşamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Y. idaresindeki 58 BC 029 plakalı otomobil kavşaktan dönmeye çalışan Mustafa Keleş (66) idaresindeki üç tekerlekli engelli aracı motoruna çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü Numune Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Keleş hayatını kaybetti. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Keleş’in üç tekerlekli motosiklet aracıyla kağıt ve hurda toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi.

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