Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA’da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Uğur Havza (31) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza bugün akşam Amasya-Samsun Karayolu’nun 21’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Erdoğan Keskin (35) yönetimindeki 05 FF 919 otomobil yağmurun etkisiyle kayarak aynı istikamette seyreden Uğur Havza, (31) yönetimindeki 05 FR 407 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına sürüklenen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil kaldırım taşlarına çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Sürücü Keskin ise yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havza'nın cenazesi de otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!
Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı
Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!
IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...
Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay
104 yaşındaki adam 'Çok yaşadım' dedi, gözünü kırpmadan öldürülmeyi istedi
10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!
Kim Kardashian hiç uslanmıyor! Bu kez çırılçıplak
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum