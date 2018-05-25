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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 16:20 | Son Güncelleme

 OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Galip Bayatça yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Galip Bayatça yaşamını yitirdi.
Kaza, Kadirli-Osmaniye Karayolu Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Ertuğrul K. yönetimindeki 80 LU 651 plakalı otomobil, Galip Bayatça yönetimindeki 80 LP 869 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıyı Özel 7 Mart Hastanesi'ne götürdü. Galip Bayatça, yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı sürücü Adana Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil sürücüsü Ertuğrul K. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

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