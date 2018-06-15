Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Nafi Tolu hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ali Cengiz, aracını olay yerinde bırakıp, kaçtı.
Kaza, Bayrambey Mahallesi Enez Caddesi'nde meydana geldi. Ali Cengiz yönetimindeki 34 GL 3231 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Nafi Tolu yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen ehliyetsiz ve kasksız sürücü Tolu ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nafi Tolu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tolu'nun cesedi, otopsi için hastane morguna konuldu.
Kazanın ardından aracını olay yerinde bırakıp kaçan otomobil sürücüsü Ali Cengiz'in yakalanması için çalışma başlatıldı.
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