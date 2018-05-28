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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 15:04 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Süleyman Doğan hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Süleyman Doğan hayatını kaybetti.
Kaza, bu sabah Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan ana yola çıkan Süleyman Doğan'ın kullandığı plakasız motosiklet ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarpıştı. Kazada motosikletten yere savrulan Süleyman Doğan, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Doğan, acil serviste yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Doğan'ın cesedi otopsi için morga konuldu.
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