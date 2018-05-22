Otomobilin çarptığı Suriyeli genç öldü

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, otomobilin çarptığı Suriye uyruklu 17 yaşındaki Ela Hellak yaşamını yitirdi.

Kaza saat 19.45 sıralarında, Sapanca İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Kocaeli yönüne giden Rehni B. (59) yönetimindeki 54 DZ 518 plakalı otomobil, iddiaya göre yola bir anda çıkan Suriye uyruklu Ela Hellak'a çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi ağır yaralanan Ela Hellak'a ilk müdahalede bulundu. Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ela Hellak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen Ela Hellak'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Rehni B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



