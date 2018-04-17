Otomobilin çarptığı traktör 2’ye bölündü: 2 yaralı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu traktör 2’ye bölündü. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen kazada, A.C. yönetimindeki 38 F 1616 plakalı otomobil, plakası alınamayan H.H. yönetimindeki traktöre çarptı. Traktör, çarpmanın şiddetiyle ikiye bölündü.

Kaza can kaybı yaşanmazken, otomobil ve traktör sürücüsü yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Traktörün ikiye bölündüğünü gören vatandaşlarda şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.