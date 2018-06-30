Otomobilin çarptığı traktör ikiye bölündü 3 yaralı

Nejdet ARMAĞANMUŞ, (DHA)- MUŞ'ta tali yoldan çıkan traktöre çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen traktörün sürücüsü ise kaçtı.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Muş-Bingöl karayolunun Köykent mevkiinde meydana geldi. Bingöl'den Muş yönüne giden Bülent Akyol yönetimindeki 41 VG 820 plakalı otomobil, Muratgören köyü yolundan anayola kontrolsüz çıktığı öne sürülen traktöre çarptı. Kazada, otomobildeki 3 kişi hafif yaralanırken, ikiye bölünen traktörün sürücüsü kaçtı.
Yaralanan sürücü Bülent Akyol ile yanındaki Bilal Akyol ve Ahmet Sevinç çağırılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hurdaya dönen araçtan LPG sızdığı için polis ve jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılması ve itfaiye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yeniden normale döndü.
?Kaçan traktör sürücüsünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?
Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!
Son dakika! Fuat Sezgin hayatını kaybetti
Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!
Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Merkel'den Türkiye'ye övgüler! 3 milyar euronun Türkiye'ye nasıl ödeneceğini açıkladı
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum