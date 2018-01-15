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Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 20:21 | Son Güncelleme 11 saat önce

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA Şehzadeler İlçesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Mehmet Taşçı, otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün sabah saatlerinde Mimar Sinan Bulvarı'nda meydana geldi. Galericiler Sitesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mehmet Taşçı'ya, Mustafa S. yönetimindeki 45 C 8018 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle üniversite öğrencisi Mehmet Taşçı yol kenarına savruldu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan üniversite öğrencisini Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Taşçı yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cenazesinin, Mardin'de defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmada otomobil

Sürücü Mustafa S.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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