Otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Samsun’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Büyükşehir Belediye Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zübeyde E. idaresindeki 55 ANA 95 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan 72 yaşındaki Ömer Aydıner’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen ve ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşlı adamın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.