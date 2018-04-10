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Otomobilin çarptığı yaşlı adam feci şekilde can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 02:27 | Son Güncelleme

Sivas'ta karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden vatandaşın çalan telefonunu polis ekipleri uzun süre açamadı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Kızılırmak Mahallesi Kemalettin İbn-ü Hümam Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre aşırı süratli olduğu iddia edilen F.Y. (29) idaresindeki 66 SA 587 plakalı otomobil Halfelik alt geçidinden çıktığı sırada cadde üzerinden karşıya geçmekte olan 85 yaşındaki Mehmet Erdoğan'a çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirledi.

Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada araç sürücüsü F.Y.'yi Dedebalı Mahallesi'nde yakaladı. Polis ekipleri araç sürücüsünü gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

POLİS EKİPLERİ ÇALAN TELEFONU AÇAMADI

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Erdoğan'ın çalan telefonunu polis ekipleri uzun süre açamadı.

Yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen yaşlı adamın yakınları sinir krizi geçirdi. İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'da kaza sonrası olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas trafik kazası polis

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