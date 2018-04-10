Otomobilin çarptığı yaşlı adam feci şekilde can verdi

Kaza saat 22.00 sıralarında Kızılırmak Mahallesi Kemalettin İbn-ü Hümam Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre aşırı süratli olduğu iddia edilen F.Y. (29) idaresindeki 66 SA 587 plakalı otomobil Halfelik alt geçidinden çıktığı sırada cadde üzerinden karşıya geçmekte olan 85 yaşındaki Mehmet Erdoğan'a çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirledi.
Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada araç sürücüsü F.Y.'yi Dedebalı Mahallesi'nde yakaladı. Polis ekipleri araç sürücüsünü gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.
POLİS EKİPLERİ ÇALAN TELEFONU AÇAMADI
Kazada hayatını kaybeden Mehmet Erdoğan'ın çalan telefonunu polis ekipleri uzun süre açamadı.
Yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen yaşlı adamın yakınları sinir krizi geçirdi. İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'da kaza sonrası olay yerine gelerek bilgi aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
ABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldi
Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı
ABD'den Suriye konusunda yeni açıklama: Rusya ihanet etti
Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: Vazgeçmeli
Türkiye'den Esad ve Rusya'ya cevap
İşte TRT'nin bölüm başı ücretleri! Rekor Diriliş Ertuğrul'da
Meral Akşener'den ittifak sorusuna şaşırtan çıkış
Kemer'deki kanlı infazın ardından Rus basınından bomba iddia!
Çiftçi kadın kursiyere özel servis aracı
Apple'dan Kırmızı iPhone sürprizi
24 yıldır bedeninde şarapnel parçalarıyla yaşıyor
Bu eğitimden geçmek cesaret ister!
Okuyucu Yorumları 0 yorum