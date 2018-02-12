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Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 21:54 | Son Güncelleme

Sakarya D-100 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki şahıs, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Olay, D-100 karayolu Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Sakarya D-100 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki şahıs, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, D-100 karayolu Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Sarıoğlu’na (87) Kocaeli istikametinden gelen 41 LU 676 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam metrelerce savrularak bariyerlerin kenarına düştü. Kazayı gören sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarıoğlu’nun öldüğünü belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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