HABER

Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 16:27 | Son Güncelleme 1 saat önce

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mustafa Uyar (91) yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Konaklı Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. Mustafa T. yönetimindeki 07 NZU 07 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Uyar'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Uyar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mustafa Uyar'ın cenazesi morga kondu. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, olay yeri incelemesinin ardından normale döndü.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Engelli insanlar cinsel ilişki yaşayamıyor deyip...

Engelli insanlar cinsel ilişki yaşayamıyor deyip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lise öğrencisi kantinde öğretmenini yumrukladı

Lise öğrencisi kantinde öğretmenini yumrukladı

Kocasını Suriyeli genç sevgilisine öldürttü

Kocasını Suriyeli genç sevgilisine öldürttü

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Minik Fatih böyle öldü: İki hastane bir fasülye tanesini göremedi

Minik Fatih böyle öldü: İki hastane bir fasülye tanesini göremedi

Dilenci olduğu için ceza kesilmişti! Gerçek çok başka çıktı

Dilenci olduğu için ceza kesilmişti! Gerçek çok başka çıktı

Ümraniye'de kan donduran görüntü

Ümraniye'de kan donduran görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.