Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Sivas’ta hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kaza saat 21.00 Yenişehir Mahallesi Kemalettin İbni Hümam Caddesi’nde meydana geldi. Ç.Ç. yönetimindeki 58 UD 293 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye calışan İsmail Esmez’e (56) çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza da ağır yaralanan Ezmez olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Esmez hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Esmez’in cenazesi hastanenin morguna kaldırılırken, sürücü Ç.Ç. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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