Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmekte olan Kadir Durdu’ya Erhan Ö. yönetimindeki 52 DB 117 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralan Kadir Durdu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.