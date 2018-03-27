Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Fatsa-Kumru karayolu Ayazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmekte olan Niyazi Cam’a Erdem T. yönetimindeki 52 DM 594 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralan Niyazi Cam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.