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Otomobilin çarptığı yaşlı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 13:52 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Osmaniye Mahallesi’nde AVM kavşağına girmeye çalışan Sadettin U.

Otomobilin çarptığı yaşlı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Osmaniye Mahallesi’nde AVM kavşağına girmeye çalışan Sadettin U. idaresindeki 16 KBP 25 plakalı kamyonet, 66 yaşındaki Nazir Kurşun’un kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Yere düşen bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Devrilen bisikletin oturağının altından yola düşen kurusıkı tabir edilen tabanca emniyet ekiplerince muhafaza altına alındı. Ağır yaralanan yaşlı adam kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı adam, kazadan 4 saat sonra hayatını kaybetti. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Otomobilin çarptığı yaşlı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaşlı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaşlı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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