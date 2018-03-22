HABER

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 13:04 | Son Güncelleme

BURSA'da yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen 80 yaşlarında kadına otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen 80 yaşlarında kadına otomobil çarptı. Yaşlı kadın, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Kavşağı’nda meydana geldi. 80 yaşlarında kadın, yolun karşısına geçmek istediği sırada Mustafa A. (30) yönetimindeki 16 LKF 42 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Yaşlı kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kazaya karışan otomobilin sürücüsü Mustafa A. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldüOtomobilin çarptığı yaşlı kadın öldüOtomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.