Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı, kaza güvenlik kamerasında

Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de fabrika işçisi Kemal Bür (45), yolun karşına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, otomobil sürücü Aynan Kaya (44) polis ekiplerince ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kaza, İstasyon Mahallesi Talatpaşa Caddesi, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Fabrika işçisi olan Kemal Bür, caddede yolun karşısına geçmek istediği sırada Ayhan Kaya yönetimindeki 41 AH 515 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Bür, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bür'ün bacaklarının kırıldığı ve hayati tehlikesinin sürdürdüğü belirtildi. Kazının ardından otomobil sürücüsü Ayhan Kaya, polis ekiplerince ifadesi için Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. Sürücü Ayhan Kaya, kazada ağır yaralanan Kemal Bür'ün yola aniden çıktığını ve fren yapmasına rağmen çarptığını söyledi. KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Kemal Bür'ün 50 metre ileri de yaya geçidi olmasına rağmen caddeden yolun karşısına geçtiği ve otomobilin hızla çarptığı görüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

