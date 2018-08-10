HABER

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı, kaza güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 17:53 | Son Güncelleme

EDİRNE'de fabrika işçisi Kemal Bür (45), yolun karşına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de fabrika işçisi Kemal Bür (45), yolun karşına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, otomobil sürücü Aynan Kaya (44) polis ekiplerince ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kaza, İstasyon Mahallesi Talatpaşa Caddesi, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Fabrika işçisi olan Kemal Bür, caddede yolun karşısına geçmek istediği sırada Ayhan Kaya yönetimindeki 41 AH 515 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Bür, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bür'ün bacaklarının kırıldığı ve hayati tehlikesinin sürdürdüğü belirtildi. Kazının ardından otomobil sürücüsü Ayhan Kaya, polis ekiplerince ifadesi için Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. Sürücü Ayhan Kaya, kazada ağır yaralanan Kemal Bür'ün yola aniden çıktığını ve fren yapmasına rağmen çarptığını söyledi. KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Kemal Bür'ün 50 metre ileri de yaya geçidi olmasına rağmen caddeden yolun karşısına geçtiği ve otomobilin hızla çarptığı görüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

PARTNER'Çok argo konuşuyor, beraber olamayız''Çok argo konuşuyor, beraber olamayız'
Malatya'da 4 kişinin öldürüldüğü silahlı kavga kameradaMalatya'da 4 kişinin öldürüldüğü silahlı kavga kamerada
Trabzon'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltıTrabzon'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Fatih’te korkutan yangın!

Fatih’te korkutan yangın!

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.