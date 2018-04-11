Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karabük’te bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Hamzalar mevkisinde meydana geldi. Sinan Ü. idaresindeki 34 NC 3696 plakalı otomobil, Karabük’ten Eskipazar istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki Meliha Yivrük’e çarptı. Ağır yaralı olarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yivrük, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü kaza sonrası polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.