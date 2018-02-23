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Otomobilin çarptığı yaya öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 13:19 | Son Güncelleme

Amasya’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.Edilen bilgiye göre, Musa S.

Otomobilin çarptığı yaya öldü

Amasya’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Edilen bilgiye göre, Musa S. (52) yönetimindeki 06 FL 2671 plakalı otomobil, Çorum-Amasya karayolu Gökhöyük Kavşağı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Birol Deveci’ye (49) çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Deveci’nin cenazesi, polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Alkolsüz olduğu belirlenen otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı yaya öldü

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