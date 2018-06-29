Otomobilin çarptığı yaya öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’ın Sivrice ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan, Kaçar (70), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sivrice ilçesine bağlı Bekçitepe köyünde yaşayan Orhan Kaçar'a, yolun karşına geçmek isterken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 ACG 252 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Orhan Kaçar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Meydana gelen kaza nedeniyle yol, kısa bir süre trafiğe kapatıldı. Yapılan incelemenin ardından karayolu trafiğe açılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

