Otomobilin çarptığı yaya öldü

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA) - MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, otomobilin çarptığı Tamer Kama (38), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. B.E. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Tamer Kama'ya çarptı. Kama, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü B.E. ise jandarma ekiplerine teslim oldu. Tamer Kama'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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