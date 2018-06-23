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Otomobilin çarptığı yaya öldü; kimliği belirlenemedi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 16:17 | Son Güncelleme

KİMLİĞİ BELİRLENDİ Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren kişinin, yapılan otopsi işlemleri sonucu, Giresun nüfusuna kayıtlı Selami Erdem (41) olduğu belirlendi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren kişinin, yapılan otopsi işlemleri sonucu, Giresun nüfusuna kayıtlı Selami Erdem (41) olduğu belirlendi.

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