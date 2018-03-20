Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Eskişehir’de bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.
Kaza, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan Alanönü Tramvay Durağı’nın önünde yaşandı. U.K. (24) idaresindeki otomobil, karşıya geçmeye çalışan M.K.’ye (22) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan şahıs., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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