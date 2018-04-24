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Otomobilin dereye uçtu; sürücü hafif yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 21:00 | Son Güncelleme

SULTANBEYLİ'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu.

İSTANBUL (DHA)-SULTANBEYLİ'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Sürücü hafif yaralanırken, otomobil vinçle dereden çıkarıldı. Kaza, saat 19.00 sıralarında Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Orhan Karacaoğlu'nun kullandığı 34 BF 9163 plakalı otomobil, yolda seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye uçtu. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazayı görenler, durumu polise bildirdi. Sürücü araçtan çıkarak yol kenarında bekledi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otomobil, vinçle dereden çıkarılarak otoparka çekildi.

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