Otomobilin far arkası ve bagaj altından kaçak sigara çıktı

KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ'de otomobilinde 1650 paket kaçak sigara ele geçirilen Suriye uyruklu A.A. gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Suriye uyruklu A.A.'nın otomobilinin bagaj altı ve farlarının arkasına gizlenmiş gümrük kaçağı 1650 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

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