Otomobilin gizli bölmesinde uyuşturucu bulundu

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda bir otomobilin vites kolu üzerindeki bölme altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şüphelinin Kartal ve Pendik'te uyuşturucu sattığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. M.K. ve E.C'yi takibe alan jandarma yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 8 adrese eşzamanlı baskın yaptı. Narkotik köpeği “Vadi"nin de katıldığı baskında bir otomobilin vites kolu üzerindeki bölme altına gizlenmiş vaziyette kokain ile tabanca, av tüfeği ve tabancalara ait çok sayıda mermi ve boş kovan ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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