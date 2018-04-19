Otomobilin hoparlöründen esrar çıktı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde jandarma tarafından durdurulup aranan otomobilin bagajındaki hoparlöre gizlenmiş 6 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Dutlu Mahallesi'nde yol kontrolü yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.T. (46) yönetimindeki 34 SN 5177 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde detaylı arama yapan ekipler, bagajda ses sistemine bağlı hoparlörde gizlenmiş 6 kilogram esrar buldu. Esrara el koyan ekipler, sürücü A.T ile otomobildeki A.E. (30) ve A.R.'yi (43) gözaltına alındı.

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