HABER

Otomobilin hoparlöründen esrar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 19:16 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde jandarma tarafından durdurulup aranan otomobilin bagajındaki hoparlöre gizlenmiş 6 kilo esrar ele geçirildi.

Otomobilin hoparlöründen esrar çıktı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde jandarma tarafından durdurulup aranan otomobilin bagajındaki hoparlöre gizlenmiş 6 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
Dutlu Mahallesi'nde yol kontrolü yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.T. (46) yönetimindeki 34 SN 5177 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde detaylı arama yapan ekipler, bagajda ses sistemine bağlı hoparlörde gizlenmiş 6 kilogram esrar buldu. Esrara el koyan ekipler, sürücü A.T ile otomobildeki A.E. (30) ve A.R.'yi (43) gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin hoparlöründen esrar çıktıOtomobilin hoparlöründen esrar çıktıOtomobilin hoparlöründen esrar çıktı

Erken seçime giden kaybediyorErken seçime giden kaybediyor
Erdoğan'dan erken seçim açıklamasıErdoğan'dan erken seçim açıklaması
TSK duyurdu! ÖldürüldülerTSK duyurdu! Öldürüldüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rize'de skandal görüntüler! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

Rize'de skandal görüntüler! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.