Otomobilin hoparlöründen esrar çıktı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde jandarma tarafından durdurulup aranan otomobilin bagajındaki hoparlöre gizlenmiş 6 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
Dutlu Mahallesi'nde yol kontrolü yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.T. (46) yönetimindeki 34 SN 5177 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde detaylı arama yapan ekipler, bagajda ses sistemine bağlı hoparlörde gizlenmiş 6 kilogram esrar buldu. Esrara el koyan ekipler, sürücü A.T ile otomobildeki A.E. (30) ve A.R.'yi (43) gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLI
Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi
100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama
Küba'da bir devir kapandı! 60 yıllık Castro dönemi bitti
Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı
HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü
Kız kardeşini avutmaya gitti, çırılçıplak poz verdi!
WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi
Avusturya'dan skandal hamle!
Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum