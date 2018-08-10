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Otomobilin işçiye çarptığı kaza, güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 18:17 | Son Güncelleme

EDİRNE'de fabrikada işçi Kemal Bür (45), yolun karşına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin işçiye çarptığı kaza, güvenlik kamerasında

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de fabrikada işçi Kemal Bür (45), yolun karşına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, İstasyon Mahallesi Talatpaşa Caddesi, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü mevkisinde meydana geldi. Fabrikada işçi Kemal Bür'e, caddede yolun karşısına geçmek istediği sırada Ayhan Kaya (44) yönetimindeki 41 AH 515 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Bür, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kemal Bür'ün bacaklarının kırıldığı ve hayati tehlikesinin sürdürdüğü belirtildi. Kazının ardından otomobil sürücüsü Ayhan Kaya, polis ekiplerince ifadesi için Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. Sürücü Ayhan Kaya, kazada ağır yaralanan Kemal Bür'ün yola aniden çıktığını ve fren yapmasına rağmen çarptığını söyledi.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Kemal Bür'e caddeden yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin hızla çarptığı görüldü. Kaza yerinin yaklaşık 50 metre ilerisinde yaya geçidi bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin işçiye çarptığı kaza, güvenlik kamerasındaOtomobilin işçiye çarptığı kaza, güvenlik kamerasındaOtomobilin işçiye çarptığı kaza, güvenlik kamerasındaOtomobilin işçiye çarptığı kaza, güvenlik kamerasında

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