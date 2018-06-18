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Otomobilin LPG tankında 20 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 16:05 | Son Güncelleme

BURSA'da, uyuşturucu nakli ihbarı üzerine yapılan kontroller sırasında durdurulan şüpheli otomobilde, LPG tankına zulalanmış 20 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Otomobilin LPG tankında 20 kilo eroin ele geçirildi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, uyuşturucu nakli ihbarı üzerine yapılan kontroller sırasında durdurulan şüpheli otomobilde, LPG tankına zulalanmış 20 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, doğu illerinden kente uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı. Ekipler, otomobili merkez Osmangazi ilçesi Mihraplı Mahallesi'nde durdurarak, sürücüyü etkisiz hale getirdi. Otomobilde yapılan aramada, bagajda bulunan LPG tankına zulalanmış 20 kilo eroin ele geçirildi. Sürücü Y.A. gözaltına alınarak emniyete getirildi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Otomobilin LPG tankında 20 kilo eroin ele geçirildiOtomobilin LPG tankında 20 kilo eroin ele geçirildi

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