Otomobilin motor bölümünde esrar bulundu

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurulup aranan otomobilin motor bölümünden 1 kilo 265 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır'dan gelen plakası açıklanmayan otomobili, Elbistan-Malatya karayolundaki Demircilik kavşağında durdurdu. Araçta arama yapan polis, otomobilin motor bölümünde poşet içerisinde 1 kilo 265 gram toz esrar ele geçirdi. Otomobilde bulunan Reşit G. ve Yasemin T. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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