Otomobilin motor kısmında sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Adana’da bir otomobilin motor bölümüne girerek sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde Tolgahan Aydın’a ait otomobilin motor kısmına bir yavru köpek girdi. Sıkıştığı yerden çıkamayarak mahsur kalan köpeğin sesini fark eden vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bulunduğu yerden kurtardığı sahipsiz yavru köpeği serbest bıraktı.