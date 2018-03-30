Otomobilin motoruna giren tavşanı yakalama operasyonu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobilin motor kısmına giren tavşan, araç motorunda kilometrelerce yolculuk etti. Durumu fark eden otomobil sahibi tavşanı yakalayamayınca devreye giren itfaiye ekipleri, tavşanı kaçarken yakaladı.

Olay, Kocaeli’nin Yeşilova Mahallesi Yeşilova Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuncay Türkçakal isimli vatandaş 34 PR 5960 plakalı otomobili öğlen saatlerinde işleri sebebi ile İzmit’te bulunan Kocaeli Ticaret Odası’na gitti. Otomobilini Kocaeli Ticaret Odası’nın bahçesine park eden Tuncay Türkçakal’ın aracını park ettiği bahçede bulunan tavşanlardan bir tanesi otomobilin motor kısmına girdi. Daha sonra otomobili ile işyerine dönen Tuncay Türkçakal, akşam saatlerinde evine gitmek için otomobiline binmek üzereyken öğlen saatlerinde Kocaeli Ticaret Odası’nda gördüğü tavşanlardan birisini iş yerinin önünde olduğunu fark etti. Olay karşısında şaşkınlık içerisinde kalan Türkçakal, tavşanı yakalamak istedi. Türkçakal yakalamak isteyince tavşan, tekrardan saklandığı otomobilin motor kısmına girdi. İş yerinde çalışan personeller ile birlikte bir süre tavşanı otomobilinin motor kısmından çıkartmaya çalışan Türkçakal, çabalarında başarısız olunca durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, tavşanı otomobilinden motor kısmında n çıkartmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında tekrardan otomobilin motor kısmından çıkarak kaçan tavşan, itfaiye ekiplerinin kovalamacasının ardından yakalandı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen tavşan, itfaiye ekipleri tarafından sahibine teslim edilmek üzere alındı.

Şaşkınlık içerisinde tavşanı yakalamaya çalıştıklarını söyleyen Tuncay Türkçakal, “Öğlen saatlerinde Kocaeli Ticaret Odası’nda işimiz vardı. Orada tavşanlar vardı. Dükkana geldiğimde aracın etrafında tavşanın gezdiğini gördük. Yakalamaya çalışırken tekrardan aracın motorunun içerisine kaçtı. Orası sıcak diye galiba bilmiyoruz. İki üç saat uğraştık. Aracın sökmediğimiz yeri kaldmadı. Daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri gelince tavşan tekrar dışarıya çıktı. Daha sonra sıkıştırarak yakaladık” dedi.