Otomobilin motoruna ruhsatsız tabanca gizlediler

Samsun’da şüpheli araçlar üzerinde yapılan uygulamada durdurulan bir otomobilin motoruna gizlenmiş 2, koltuk altında da 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tekkeköy ilçesi Samsun - Ordu karayolunda yapılan uygulamada, ekipler şüphe üzerine 55 BCD 08 plakalı otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobili didik didik arayan ekipler, motor bölümüne gizlenmiş olarak 2 adet el yapımı ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ayrıca otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş vaziyette 1 adet ruhsatsız tabancaya daha el konuldu.
Olayın ardından otomobilde bulunan U.V., Ö.K. ve G.U. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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