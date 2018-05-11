Otomobilin tamponundan kaçak sigara çıktı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sürücüsünün jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kovalamayla durdurulan otomobilin tamponunda gümrük kaçağı 2 bin 200 paket sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 30'uncu kilometresinde yapılan yol denetiminde 'dur' ihtarına uymayan B.B., 27 TT 211 plakalı otomobille kaçtı. Ekiplerin kovalamasının ardından durdurulan otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada tampona gizlenmiş gümrük kaçağı 2 bin 200 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, otomobil sürücüsü B.B. gözaltına alındı.

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