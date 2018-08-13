Otomobilin tavanına oturup, direksiyonu ayağıyla kontrol ederek araç kullandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da kimliği belirlenemeyen bir kişi, otomobilin tavanına oturup, camdan içeri uzattığı sol ayağışla direksiyonu kontrol ederek araç kullandı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, dün öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kudüs Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi, otomobilin tavanına oturup, camdan uzattığı sol ayağıyla direksiyonu kontrol ederek araç kullandı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında, sürücü bir süre daha aracı bu şekilde kullandı. Olay, cep telefonuyla görüntülendi.
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