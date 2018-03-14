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Otomobilin tavanından uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 13:13 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de şüphe üzerine arama yapılan bir otomobilin tavanında 104 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Otomobilin tavanından uyuşturucu çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de şüphe üzerine arama yapılan bir otomobilin tavanında 104 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen pazartesi günü, Akhan Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında, içinde iki kişinin bulunduğu otomobili şüphelenip, durdurdu. Narkotik polisleri, otomobilde arama yaptı, ancak herhangi bir şey bulamadı. Otomobilde kimlik kontrolü sırasında sürücü O.Y. ile yanındaki M.Y.'nin tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine bu kez uyuşturucu bulmak için eğitilen köpekle arama yapıldı. 'Çako' adlı köpeğin tepki vermesi üzerinde, aracın ön taraftaki yolcu kısmının tavanını açan polisler, 104 gram metamfetamin buldu. Otomobildeki O.Y. ve M.Y., polis tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin tavanından uyuşturucu çıktı

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