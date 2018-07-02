Otomobilin torpidosundaki 34 bin 500 lirayı alıp kaçtılar

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, bankadan para çekip, otomobile binen Yasin Arıcı'yı takip eden kimliği belirsiz kişiler, aracın camını park halindeyken kırarak, torpidodaki 34 bin 50 lirayı aldıktan sonra kaçtı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Feritpaşa Mahallesi Malazgirt Sokak'ta meydana geldi. Yasin Arıcı, iddiaya göre, araç alabilmek için merkez Karatay ilçesi Büsan Sanayi bölgesindeki bankadan 34 bin 500 lira çekti. Arıcı, satış işlemleri için geldiği notere girmek üzere otomobili yol kenarına park etti. Bankadan beri Arıcı'yı takip eden kimliği belirsiz kişiler, notere girmesini fırsat bilip, 42 EHD 88 plakalı otomobilin sağ ön camını tornavidayla kırarak, torpidodaki 34 bin 500 lirayı aldıktan sonra kaçtı. Noterdeki işleri bitince otomobile gelen Arıcı, paranın olmadığını fark ederek, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptığı incelemede, plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araçtaki kişilerin olayı gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

