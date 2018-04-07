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Otomobilin üzerinde pencere demiri taşıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 11:43 | Son Güncelleme

Adana’da, otomobilinin tavanında çok sayıda balkon demiri taşıyarak trafikte ilerleyen bir sürücü olası kazalara davetiye çıkardı.Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi üzerinde bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedilen görüntülerde 01 TU 223 plakalı otomobil sürücüsünün, otomobilin tavanına bağladığı çok sayıda balkon demiriyle trafikte ilerlediği görüldü.Çevredeki diğer araç sürücülerinin de şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden sürücü, olası kazalara davetiye çıkararak gözden kayboldu.

Otomobilin üzerinde pencere demiri taşıdı

Adana’da, otomobilinin tavanında çok sayıda balkon demiri taşıyarak trafikte ilerleyen bir sürücü olası kazalara davetiye çıkardı.
Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi üzerinde bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedilen görüntülerde 01 TU 223 plakalı otomobil sürücüsünün, otomobilin tavanına bağladığı çok sayıda balkon demiriyle trafikte ilerlediği görüldü.
Çevredeki diğer araç sürücülerinin de şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden sürücü, olası kazalara davetiye çıkararak gözden kayboldu.

Otomobilin üzerinde pencere demiri taşıdı

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