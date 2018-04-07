Otomobilin üzerinde pencere demiri taşıdı

Adana’da, otomobilinin tavanında çok sayıda balkon demiri taşıyarak trafikte ilerleyen bir sürücü olası kazalara davetiye çıkardı.
Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi üzerinde bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedilen görüntülerde 01 TU 223 plakalı otomobil sürücüsünün, otomobilin tavanına bağladığı çok sayıda balkon demiriyle trafikte ilerlediği görüldü.
Çevredeki diğer araç sürücülerinin de şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden sürücü, olası kazalara davetiye çıkararak gözden kayboldu.
İstanbul Başakşehir'de korkunç kaza! Tanker 12 araca çarptı, cadde savaş alanına döndü
Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı
3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Rusya'dan ABD'ye çok sert mesaj
Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın
Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Putin'den orduya darbe: 11 general ve 1 albayı görevden aldı
Aylin Nazlıaka için karar verildi
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum