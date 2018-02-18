Otomobilin vites kolu boşluğundan 2 tabanca çıktı

Adana’da polis ekipleri, kovaladıkları bir otomobilin vites kolu boşluğunda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, olay, Yüreğir Otogarı çevresinde meydana geldi. Trafikte yol vermeme tartışması nedeniyle 01 B 5402 plakalı otomobil sürücüsü başka bir otomobil sürücüsüne silah göstererek tehdit etti. Bunun üzerine sürücü durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri ve asayiş polisleri aracı Yüreğir Otogarı çevresinde kovalamaca sonucu durdurdu.
Araçta yapılan detaylı aramada ise vites kolu boşluğunda 2 adet ruhsatsız 7.65 mm tabanca, 3 şarjör ve 2 adet fişek ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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