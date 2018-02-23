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Otomobilinde öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 20:29 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde otomobilinde başından vurularak öldürülmüş halde bulunan Mehmet İlhan'ın (32) katil zanlısı Necmettin Kızıltepe (42), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otomobilinde öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

Cavit AKGÜN- Cihan KAYA/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde otomobilinde başından vurularak öldürülmüş halde bulunan Mehmet İlhan'ın (32) katil zanlısı Necmettin Kızıltepe (42), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muğla- Marmaris Karayolu Akyaka Kavşağı'nın yanındaki boş alanda geçen çarşamba günü park halinde duran 34 SK 4740 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda kanlar içinde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, başından tabancayla vurularak öldürüldüğü anlaşılan kişinin, Ankara'da cep telefonu toptancısı, evli ve 2 çocuk babası Mehmet İlhan olduğu, aracın ise geçen pazartesi günü kiralandığı belirlendi. Ayrıca, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları da incelendi. İlhan'ın gece, olay yerine yakın bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı, yanında bir kişinin daha bulunduğu saptandı.
Yürütülen soruşturmada, İlhan'ı Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde cep telefonu bayiliği yapan Necmettin Kızıltepe'nin öldürdüğü belirlendi. İlhan ile aralarında alacak anlaşmazlığı bulunduğu öne sürülen Kızıltepe, dün saat 02.00'de, Bodrum'daki evinde yakalandı.
Öte yandan, güvenlik kameraları kayıtlarında, Necmettin Kızıltepe'nin yanında Rus uyruklu olduğu belirlenen bir kadının da olduğunun görüldüğü, bu şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Necmettin Kızıltepe, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilinde öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
WAY ANASINA YA HERKES OTURDUĞU MUHABBET ETTİĞİ HATTA ÇOK İÇLİ DIŞLI OLDUĞU YAKIN UZAK HİÇ FARK ETMEZ BUNA ÖZ KARDEŞLERİNİZ DE DAHİL
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