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Otomobilinde öldürülen sağlık memuru toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 17:34 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, otomobilinde başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş bulunan cezaevinde görevli sağlık memuru Serdar Kaya (41), toprağa verildi.

Otomobilinde öldürülen sağlık memuru toprağa verildi

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, otomobilinde başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş bulunan cezaevinde görevli sağlık memuru Serdar Kaya (41), toprağa verildi.
Ödemiş- Birgi Karayolu'nun 3'üncü kilometresindeki sapaktan 100 metre ilerdeki bağ yolunda, dün saat 07.30'da, otomobilin içerisinde kanlar içinde bir kişi olduğunu fark eden bir motosikletli kurye, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, 35 ZLB 43 plakalı otomobilin sürücü koltuğundaki, başından av tüfeğiyle vurularak öldürülen kişinin Kaymakçı Mahallesi'ndeki Ödemiş T Tipi Cezaevi'nde çalışan sağlık memuru, evli ve 2 çocuk babası Serdar Kaya olduğunu belirledi. Jandarmanın yaptığı incelemede, dışarıdan yakın mesafeden av tüfeğiyle ateş edildiği, saçmalardan bazılarının otomobilin kaportasına bazılarının da açık olan camdan Kaya'nın başına isabet ettiği anlaşıldı. Kaya'nın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. "Otomobili yıkatmaya gidiyorum" diyerek evinden çıktığı öğrenilen Kaya'nın cenazesi, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.
Serdar Kaya'nın cenazesi bugün saat 15.00'te, Süleyman Demirel Mahallesi'nde bulunan evininin önüne getirilerek helallik alındı. Ardından Efe Toplu Konut Camii'ne götürüldü. Cenaze törenine Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin ve çalıştığı cezaevindeki çok sayıda infaz koruma memuru ile yakınları katıldı. İkindi vakti beklenmeden kılınan cenaze namazının ardından Serdar Kaya, Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaya'ya av tüfeğiyle ateş edip öldüren kişinin tespit edilip yakalanması için jandarma tarafından başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobilinde öldürülen sağlık memuru toprağa verildiOtomobilinde öldürülen sağlık memuru toprağa verildiOtomobilinde öldürülen sağlık memuru toprağa verildiOtomobilinde öldürülen sağlık memuru toprağa verildi

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