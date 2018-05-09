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Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan işadamı ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 10:29 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan işadamı Emrah Kutlu (35), ağır yaralandı.

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan işadamı ağır yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan işadamı Emrah Kutlu (35), ağır yaralandı.
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Aydın- Nazilli karayolunun Nazilli ilçesi girişinde meydana geldi. Nazilli'de mobilya mağazası bulunan işadamı Emrah Kutlu, 34 AEB 708 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, yanından geçen Denizli plakalı bir başka otomobilden tabancayla ateş açıldı. Kutlu, göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. Otomobilini yolun sağına çeken Kutlu, polisi arayıp, "20 plakalı otomobilden ateş açıldı, yaralandım" diyerek, yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kutlu, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kutlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlatan polis, karayolu üzerindeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

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