Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana’da bir kişi otomobiliyle yolculuk ettiği sırada silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Şahıs kendisine ateş açanlardan kaçarak can havliyle aracını polis karakoluna kadar sürdü.
Olay, Yüreğir İlçesi Sarıçam Mahallesi 2447 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Alto 01 GM 108 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken sokak içerisinde kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Arabaya isabet eden kurşunlardan 2 tanesi Alto’nun karın boşluğu ve sırtına girdi. Ağır yaralanan Alto can havliyle kaçmaya devam ederken yaralı bir şekilde Akıncılar polis karakoluna geldi. Karakoldaki polisler şahsın silahla yaralandığı görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Karakola gelen sağlık ekipleri şahsı Adana Şehir Hastanesine kaldırırken durumun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri polisleri araçta yaptığı incelemede 10 adet kurşun girişi olduğu tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Öte yandan, Alto‘nun oto galerici olduğu öğrenildi.
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