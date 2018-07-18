Otomobilinde veda mektubu bulunan uzman erbaşı için arama başlatıldı (2)

EVİNDEN ÇIKTI
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobiline veda mektubu bırakarak ortadan kaybolan Uzman Erbaş Mahmut Çaplı, polis tarafından evinde bulundu. Çaplı, ifadesi alınmak üzere Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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