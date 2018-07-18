Otomobilinde veda mektubu bulunan uzman erbaşı için arama başlatıldı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alandaki otomobilinde veda mektubu bulunan Uzman Erbaş Mahmut Çaplı (24) için arama çalışması başlatıldı.
Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde dün gece ormanlık alanda duran otomobilin içindeki veda notunu görenler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, otomobilin ilçede görev yapan Uzman Erbaş Mahmut Çaplı'ya ait olduğunu belirlendi.
Osmaniye ve Adana'dan çağrılan AFAD ve jandarma ekipleri, bölgede Çaplı'yı arama çalışması başlattı. Ekiplerin hassas burunlu köpek ve drone ile arama çalışması devam ediyor.
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