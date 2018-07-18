HABER

Otomobilinde veda mektubu bulunan uzman erbaşı için arama başlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 16:18 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alandaki otomobilinde veda mektubu bulunan Uzman Erbaş Mahmut Çaplı (24) için arama çalışması başlatıldı.

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alandaki otomobilinde veda mektubu bulunan Uzman Erbaş Mahmut Çaplı (24) için arama çalışması başlatıldı.

​Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde dün gece ormanlık alanda duran otomobilin içindeki veda notunu görenler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, otomobilin ilçede görev yapan Uzman Erbaş Mahmut Çaplı'ya ait olduğunu belirlendi.

Osmaniye ve Adana'dan çağrılan AFAD ve jandarma ekipleri, bölgede Çaplı'yı arama çalışması başlattı. Ekiplerin hassas burunlu köpek ve drone ile arama çalışması devam ediyor.

PARTNERGöçmendi milyoner oldu! Serveti dudak uçuklatıyorGöçmendi milyoner oldu! Serveti dudak uçuklatıyor
Üsküdar'da trafik kazası: 1 ölüÜsküdar'da trafik kazası: 1 ölü
2 yaşındaki Ahmet Muhammed, düdüklü tencereye sıkıştı (3)2 yaşındaki Ahmet Muhammed, düdüklü tencereye sıkıştı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

‘Ölmeden trene de binelim’ demişler

‘Ölmeden trene de binelim’ demişler

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.