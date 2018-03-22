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Otomobilinin ön camına korkuluk demiri düşen sürücü ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 07:42 | Son Güncelleme

Karaman’da otomobilin çarptığı korkuluk demirinin parçası yerinden koparak alt geçitten geçmekte olan başka bir otomobilin ön camına düşerken, sürücü kazayı ucuz atlattı.Olay, Cumhuriyet Mahallesindeki Ereğli Köprülü Kavşağında meydana geldi.

Karaman’da otomobilin çarptığı korkuluk demirinin parçası yerinden koparak alt geçitten geçmekte olan başka bir otomobilin ön camına düşerken, sürücü kazayı ucuz atlattı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesindeki Ereğli Köprülü Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Süleyman Kazanç yönetimindeki 70 DV 993 plakalı otomobil, seyir halindeyken, iddiaya göre plakası tespit edilemeyen bir aracın sıkıştırması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce köprünün korkuluk demirlerine sonra da önünde seyir halinde olan traktörün römorkuna arkadan çarparak durdu.

Otomobilinin ön camına korkuluk demirinin parçası düşen sürücü ölümden döndü
Kaza esnasında otomobilin çarptığı korkuluk demirinin bir parçası o sırada alt geçitten geçmekte olan Tolga Özbek’in kullandığı 34 ER 4554 plakalı otomobilin ön camına düştü. Kopan korkuluk demirinin tam otomobilinin direksiyon kısmına düşmesi sebebiyle sürücü ölümden döndü. Yaşanan kazanın kısa sürede şokunu atlatan Özbek, korkuluk demirlerinin tekrar otomobilinin üzerine düşeceğini düşünerek aracını az ileride yolun sol şeridine çekerek durdu. Kaza anını trafik polisine anlatan Tolga Özbek, “Aracımla seyir halindeyken bir anda üst taraftan korkuluk demirlerinin düştüğünü gördüm ve sola kaçarak kurtardım. Ancak sonradan düşen demir parçasından kaçamadım ve demir ön cama düştü’’ dedi.

Alt geçitte üçüncü kaza meydana geldi
Bu sırada alt geçide giren ve önünde seyreden araçların bir anda yavaşlamasıyla durmaya çalışan Yılmaz Göktaş’ın kullandığı 70 DD 164 plakalı otomobile ise arkadan gelmekte olan Muzaffer Arı idaresindeki 42 CCA 95 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazalar sebebiyle köprülü kavşağın üstü de altı da gidiş istikametlerine göre trafiğe kapandı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri başka kazaların yaşanmaması için köprülü kavşakta tedbir aldı. Yaşanan kazalar da kimsenin burnunun bile kanamaması sevindirdi. Kazaya karışan üç araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Kaza yapan araçların olay yerinden çekicilerle kaldırılmasının ardından bir bölümü trafiğe kapanan köprülü kavşak yeniden ulaşıma açıldı.
Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilinin ön camına korkuluk demiri düşen sürücü ölümden döndü

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Otomobilinin ön camına korkuluk demiri düşen sürücü ölümden döndü

Otomobilinin ön camına korkuluk demiri düşen sürücü ölümden döndü
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Otomobilinin ön camına korkuluk demiri düşen sürücü ölümden döndü

Otomobilinin ön camına korkuluk demiri düşen sürücü ölümden döndü
3 / 10

Otomobilinin ön camına korkuluk demiri düşen sürücü ölümden döndü

Otomobilinin ön camına korkuluk demiri düşen sürücü ölümden döndü
4 / 10

Otomobilinin ön camına korkuluk demiri düşen sürücü ölümden döndü

Otomobilinin ön camına korkuluk demiri düşen sürücü ölümden döndü
5 / 10

Otomobilinin ön camına korkuluk demiri düşen sürücü ölümden döndü

Otomobilinin ön camına korkuluk demiri düşen sürücü ölümden döndü
6 / 10

Otomobilinin ön camına korkuluk demiri düşen sürücü ölümden döndü

Otomobilinin ön camına korkuluk demiri düşen sürücü ölümden döndü
7 / 10

Otomobilinin ön camına korkuluk demiri düşen sürücü ölümden döndü

Otomobilinin ön camına korkuluk demiri düşen sürücü ölümden döndü
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Otomobilinin ön camına korkuluk demiri düşen sürücü ölümden döndü

Otomobilinin ön camına korkuluk demiri düşen sürücü ölümden döndü
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Otomobilinin ön camına korkuluk demiri düşen sürücü ölümden döndü

Otomobilinin ön camına korkuluk demiri düşen sürücü ölümden döndü
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Otomobilinin ön camına korkuluk demiri düşen sürücü ölümden döndü

Otomobilinin ön camına korkuluk demiri düşen sürücü ölümden döndü
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